Cetatenii municipiului Giurgiu care detin caini nesterilizati si nemicrocipati sunt rugati ca in decurs de doua luni sa intre in legalitate si sa isi indeplineasca obligatiile pentru ca in acest mod, una dintre principalele surse ale cainilor aflati pe strada sa fie stopata si sa evite amenda pe care o pot primi. Conform legii, toti cainii cu stapan, fara valoare chinologica (fara pedigree), trebuie sa fie microcipati si sterilizati, amenzile fiind cuprinse intre 5.000 si 10.000 lei pentru ... citeste toata stirea