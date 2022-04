Primaria municipiului Giurgiu, ANUNT IMPORTANT! In atentia persoanelor care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte A.N.L.

Avand in vedere caprin Hotararea nr. 1174 din 28 octombrie 2021 s-a modificat Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta publica catre toti cetatenii municipiului Giurgiu care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte A.N.L., urmatoarele:azConform art 3, alin.(1) Tinerii, in ... citeste toata stirea