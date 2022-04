Primaria municipiului Giurgiu: Planificarea activitatilor de dezinsectie pentru perioada 27-29 aprilie

27 aprilie, interval orar08:00-15:00 - Tratarea cu larvicid Biotrin Plus a subsolurilor inundate, in vederea combaterii larvelor de tantari, dupa cum urmeaza: Cartierele Tineretului Nord - Tineretului Sud - Oinac + Parcul Tineretului;az28 aprilie, interval orar 08:00-15:00 - Tratarea cu larvicid Biotrin Plus a subsolurilor inundate, in vederea combaterii larvelor de tantari, dupa cum urmeaza: Cartierele Decebal - Negru Voda - zona Milan (240 G) - Clopotari + Parcul Tineretului;az29 aprilie, ... citeste toata stirea