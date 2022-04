PROGRAM SPECIAL DE SARBATORI IN MARKETURILE DIN ORAS

Ca in fiecare an, in preajma marilor sarbatori, marketurile anunta functionarea dupa un program special. Iata care este acesta:MEGA IMAGE22 aprilie - program normal23 aprilie - 07:00-19:0024 aprilie - INCHIS25 aprilie - 09:00-19:00.PENNY MARKET22 aprilie - 7:30 - 21:0023 aprilie - 7:30 - 21:0024 aprilie - INCHIS25 aprilie - 7:30 - 21:00.CARREFOUR22 aprilie - 07:00 - 22:0023 aprilie - 07:00 - 19:0024 aprilie - INCHIS25 Aprilie - ... citeste toata stirea