PROGRAMUL "TOMATA" - UN SUCCES PENTRU LEGUMICULTORII GIURGIUVENI

Odata cu aparitia HG148/2022 privind ajutorul acordat cultivatorilor de tomate in spatii protejate, la nivelul judetului Giurgiu au fost inscrisi in Registrul de Evidenta Unic pentru acest program 1580 de potentiali beneficiari.Pana in prezent, primele doua etape (de verificare administrativa si de verificarea infiintarii plantatiei de tomate in spatiu protejat) au fost deja derulate.Astazi, 2 mai 2022, s-a efectuat prima verificare privind evaluarea productiei inainte de recoltare, conform ... citeste toata stirea