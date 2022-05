Proiectil exploziv de calibrul 152 mm, descoperit in urma unor lucrari de excavare (FOTO)

Echipa pirotehnica aISU Giurgiu a intervenit, ieri dupa-amiaza, pentru ridicarea unui proiectil descoperit in urma unor lucrari de excavare. Misiunea s-a desfasurat in localitatea Copaciu, pe izlazul comunal.La fata locului, pirotehnicienii au constatat ca era vorba despre un proiectil exploziv de calibrul 152 mm. Acesta a fost ridicat si transportat in siguranta, urmand sa fie distrus in poligonul de specialitate.Informare preventivaDe la inceputul anului, pirotehnicienii din cadrul ISU ... citeste toata stirea