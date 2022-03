Proiectil perforant gasit intr-o livada

Intimp ce lucra intr-o livada, un cetatean din localitatea Frasinu a gasit un obiect ce parea a fi element de munitie. Acesta era partial ingropat in pamant. Barbatul si-a dat seama ca poate fi un obiect periculos si a cerut sprijinul autoritatilor.La fata locului, pirotehnicienii au constatat ca era vorba despre un proiectil perforant de calibrul 100 mm. Acesta a fost ridicat si transportat in siguranta, urmand sa fie distrus in poligonul de specialitate.Informare preventivaDe la ... citeste toata stirea