Cei aproximativ doua sute de sindicalisti din Finante Giurgiu au participat vineri la un protest spontan fata de noile prevederi salariale.Ei au asigurat activitatea in Trezorerie pentru ca angajatii de la spitale, scoli, politie, primarii care au de primit salariile in aceste zile sa isi poata ridica banii."Suntem solidari cu colegii nostri din toata tara, finantistii de la Giurgiu au iesit in fata institutiei intr-un protest spontan, dupa care ne-am retras pe holurile institutiei unde a ... citeste toata stirea