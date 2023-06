Data de 19 iunie a marcat debutul examenului de Evaluare Nationala, prin proba de Limba si Literatura Romana.Conform datelor centralizate de Inspectoratul Scolar, in judetul Giurgiu au absolvit clasa a 8-a 2.436 de elevi, insa nu toti s-au inscris la Evaluare, numarul total al elevilor inscrisi fiind de 2013.Acestia sustin probele Evaluarii in 61 de centre de examen organizate in judet, Centrul de Evaluare Zonal functionand la Scoala Gimnaziala "Sf. Martiri Brancoveni" din municipiu.Ca de ... citeste toata stirea