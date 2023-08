"Dragii mei, asa cum stiti, in aceasta perioada lucram la construirea salii de sport din comuna cu 180 de locuri in tribuna, loc in care tinerii, dar nu numai ei, din comuna noastra vor putea sa faca sport si miscare.De asemenea, lucram la proiectarea unui parc de 5000 de metri patrati, un teren de ... citeste toata stirea