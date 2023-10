Ziua de 1 Octombrie, Ziua persoanelor varstnice, a fost sarbatorita in avans la Caminul pentru persoane varstnice din localitatea Singureni. Astfel, vineri, 29 septembrie 2023, raspunzand invitatiei de a fi prezenti in mijlocul varstnicilor institutionalizati, sapte adolescenti beneficiari de masura de protectie speciala la Complexul de Servicii Sociale Giurgiu i-au vizitat pentru a petrece impreuna aceasta zi.Intr-o atmosfera de sarbatoare, in curtea caminului, adolescentilor si varstnicilor ... citeste toata stirea