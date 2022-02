Sase cetateni turci ascunsi intr-un TIR incarcat cu legume, depistati de politistii de frontiera giurgiuveni

Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiuau depistat sase cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion. Barbatii intentionau sa ajunga in Germania, avand sprijinul soferului, caruia i-au platit fiecare cate 500 de euro.In cursul acestei dimineti, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetatean turc in varsta de 44 de ani. Acesta ... citeste toata stirea