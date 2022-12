SASE OAMENI AU AJUNS LA SPITAL DIN CAUZA UNUI SOFER BAUT SI FARA PERMIS

La data de 13 decembrie a.c., ora 18.30, pe D.N. 5 C, in afara localitatii Gaujani a avut loc un eveniment rutier, intre doua autoturisme.Un barbat, de 36 de ani, din comuna Gaujani, judetul Giurgiu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de catre un barbat, de 46 ani, din aceeasi localitate.In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea a 6 victime, care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrjiri medicale.In urma ... citeste toata stirea