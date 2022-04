Say Thank You - campania Julius Meinl care incurajaza oamenii sa spuna "Multumesc" daruind o cafea

Un studiu realizat de Julius Meinl inpatru orase din Europa arata ca cei mai multi oameni considera invitatia la o cafea ca fiind cel mai simplu gest de a spune "Multumesc" cuiva.Cu ajutorul campaniei "Say Thank You" aceste gesturi pot fi mai usor de infaptuit, iar o cafea comandata aduce pe loc un voucher pentru o viitoare cafea gratis ce poate fi oferit cadou unei persoane dragi.Pentru a marca cea de-a 160-a aniversare, Julius Meinl isi indreapta atentia asupra simplelor acte de ... citeste toata stirea