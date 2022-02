SCRISOARE DESCHISA a primarului Adrian Anghelescu adresata Guvernului, Ministerului Finantelor si deopotriva parlamentarilor PNL si PSD

In contextulcrizei generata de colapsul financiar pe care il traverseaza municipalitatea din Giurgiu in ceea ce priveste plata gazului in avans pentru asigurarea agentului termic, administratia locala prin primar Adrian Anghelescu lanseaza o scrisoare deschisa catre Prim-ministrul Romaniei Nicolae Ciuca, Ministrul Finantelor, Adrian Caciu si parlamentarii PNL si PSD:"Stimate domnule Prim-ministru, Ministru al Finantelor, stimati parlamentari PNL si PSD, in ciuda insistentelor si a ... citeste toata stirea