Iubitorii deteatru sunt invitati, joi 12 mai, incepand cu ora 19:00, la Ateneul "Nicolae Balanescu" la piesa "Croitor de dame" pusa in scena de trupa de teatru "Octogon". A doua zi, respectiv, vineri 13 mai, in aceeasi locatie, se va desfasura, cu incepere de la ora 10:00, "Festivalul Primaverii", in cadrul caruia Liceul ... citeste toata stirea