Un barbat in varsta de 70 de ani din municipiul Giurgiu, caruia ii fusese suspendat permisul dupa ce a fost depistat conducand sub influenta alcoolului, a fost prins la volan cateva ore mai tarziu, pe aceeasi strada, avand din nou o alcoolemie peste limita legala."Politistii Biroului Rutier au depistat pe strada Tineretului din municipiul Giurgiu un barbat de 70 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. (...) Ulterior, la ... citeste toata stirea