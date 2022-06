"SERBAREA COPILARIEI" - DARUL CELOR MICI DE ZIUA LOR

Serbarea copilariei este titlul spectacolului sustinut marti, 31 mai 2022, la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu, de aproape 100 de copii aflati in sistemul de protectie speciala din judetul Giurgiu. De asemenea, in spectacol au evoluat si 10 persoane adulte beneficiare de servicii sociale in centre de pregatire pentru viata independenta din Giurgiu, structuri rezidentiale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu.Invitati la spectacol au fost ... citeste toata stirea