Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu: Inculpati trimisi in judecata pentru trafic de influenta si dare de mita

Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiuau finalizat cercetarile, iar procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a intocmit doua rechizitorii prin care a dispus trimiterea in judecata a trei persoane (o persoana, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si conducerea unui autovehicul fara permis de conducere si doua persoane, in stare de libertate, ... citeste toata stirea