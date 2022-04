Shopping Park Giurgiu, un nou centru comercial langa noul supermaket Lidl! Ce retaileri internationali au inchirat deja spatii

Shopping Park Giurgiueste noul centru comercial dezvoltat de Square 7, in nordul orasului, ce va fi inaugurat in ultimul trimestru al anului.Initial, noi v-am informat ca aici va fi noul supermarket "Lidl", situat in Bd. Academician Miron Nicolescu, langa statia Petrom si Scoala Nr. 5, fiind al doilea magazin al germanilor in orasul nostru.Noul Lidl Giurgiu va ocupa o cladire individuala, cu acces direct din bulevard, o suprafata de 2.262 mp si 110 locuri de parcare.Inca, potrivit https: ... citeste toata stirea