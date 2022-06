SOFERUL UNUI MICROBUZ, ARESTAT LA VAMA GIURGIU PENTRU TRAFIC DE MIGRANEsI (VIDEO)

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-un microbuz, condus de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni, care incercau sa treaca ilegal frontiera in tara noasta. Acestia intentionau sa ajunga in Olanda si Germania.La data de 23.06.2022, in jurul orei 23.45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, in calitate de sofer al unui microbuz, un cetatean roman, in varsta ... citeste toata stirea