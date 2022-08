SPERANEsE PENTRU REABILITAREA SISTEMELOR DE IRIGAEsII DIN JUDEEs

Seceta ce creaza probleme majore agricultorilor, in special in sudul tarii, determina autoritatile sa ia masuri urgente. Una dintre aceste masuri vizeaza reabilitarea sistemelor de irigatii, subiect care a fost pe ordinea de zi a celei mai recente sedine a Guvernului Ciuca.Despre acest subiect si, mai ales, despre deciziile ce vizeaza in mod direct judetul Giurgiu vorbeste, intr-o postare pe pagina oficiala, deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei:"Patru amenajari pentru irigatii din ... citeste toata stirea