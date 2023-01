SPITALUL JUDEEsEAN INSTITUIE MASURI SPECIALE IN CONTEXTUL STARII DE ALERTA EPIDEMIOLOGICA

In data de 05.01.2023 a fost publicata in Monitorul Oficial instituirea Starii de alerta epidemiologica determinate de Gripa- anunta reprezentantii Spitalului Judetean, care precizeaza: "Avand in vedere aceste instructiuni Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu a actionat pentru limitarea imbolnavirilor astfel: - limitarea programului de vizita al apartinatorilor si a numarului acestora; - realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar; - purtarea ... citeste toata stirea