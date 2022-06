SPONSORIZARE PENTRU DGASPC GIURGIU

Companiile din energie vin in sprijinul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, un prim semnal fiind dat de Compania de transport petrolier CONPET s.a.: o sponsorizare in valoare de 250 de milioane de lei vechi a fost acordata, in data de 15 iunie 2022, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, de catre aceasta companie, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei.Aceasta suma va fi folosita pentru achizitia de aparatura electronica si de uz casnic, necesara structurilor ... citeste toata stirea