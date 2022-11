SPORTIVII DE LA AQUILA CONTINUA SERIA SUCCESELOR

In data de 26 noiembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, a avut loc Cupa Romaniei de Wushu Kungfu. A fost prezent domnul Han Chunlin, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania. Cupa Romaniei de Kungfu este o competitie de traditie a Federatiei Romane de Wushu Kungfu, ce se organizeaza in ultimele luni ale anului, in vederea promovarii wushu-ului traditional (kungfu) in randul practicantilor de toate varstele. La aceasta competitie importanta, au participat si 10 sportivi de la ... citeste toata stirea