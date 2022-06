SURPRIZA DINTRE SUCURI SI CONSERVE... (VIDEO)

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat patru cetateni afgani si un cetatean sirian care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunsi in doua ansambluri rutiere, printre marfa transportata, respectiv conserve si sucuri. Persoanele in cauza intentionau sa ajunga in Germania.In ultimele 24 de ore, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, doi cetateni ... citeste toata stirea