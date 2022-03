Testeaza-ti auzul GRATUIT in centrele Audionova!

Atunci cand nuvezi te izolezi de lucruri, dar atunci cand nu auzi, te izolezi de oameni.O buna sanatate a urechii este esentiala in toate etapele vietii. Ea ne este de ajutor in comunicarea de zi cu zi, ne faciliteaza intelegerea si ne conecteaza cu lumea. De aceea, in fiecare an, data de 3 Martie se marcheaza Ziua Mondiala privind Protectia Sanatatii Urechii si Auzului.Scopul unei astfel de zile este, in primul rand, acela de a creste gradul de constientizare si de a sublinia importanta ... citeste toata stirea