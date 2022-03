TINERII ROMI DIN TREI COMUNE ALE JUDEEsULUI - BENEFICIARII UNUI PROIECT DE INCLUZIUNE

Asociatia Roma Entrepreneurship Development anunta lansarea proiectului "Incluziunea socio-economica a romilor in comunitatile rurale interetnice". Proiectul este derulat de Asociatia Roma Entrepreneurship Development in parteneriat cu Pakistansk Kulturforening Skedsmo cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014- 2021.Scopul proiectului este cresterea nivelului de incluziune socio-economica a persoanelor ... citeste toata stirea