#TNLGiurgiu a organizat o excursie extraordinara la Palatul Parlamentului, cu ocazia Zilei de 1 Iunie! Impreuna cu copiii din centrele de plasament, am creat o zi plina de magie si descoperiri. De la primele raze de soare, energia si entuziasmul ne-au invaluit pe toti. Copiii, cu ochii stralucind de nerabdare si cu zambetele largi pe buze, au urcat in autocarul pregatit cu grija pentru a porni in aventura lor de neuitat. In drum spre destinatie, au prins curaj si si-au impartasit povestile, ... citeste toata stirea