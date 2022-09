TOEsI PARLAMENTARII PNL DE GIURGIU - RECONFIRMAEsI IN FUNCEsIILE DE CONDUCERE

Noua sesiune parlamentara ce a debutat joi, 1 septembrie a dus celor trei parlamentari liberali de Giurgiu reconfirmarea in functiile de conducere din structurile Parlamentului.Anuntul este facut pe pagina oficiala a PNL Giurgiu, unde sunt publicate detalii:"Parlamentul a inceput astazi a doua sesiune ordinara a anului.Toti cei trei parlamentari liberali de Giurgiu au fost reconfirmati in toate functiile detinute in comisiile parlamentare si in cadrul grupului parlamentar al PNL. Maria ... citeste toata stirea