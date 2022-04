TRAFICANEsI DE DROGURI DE MARE RISC, ARESTAEsI DE POLIEsIE SI DIICOT (VIDEO)

Reprezentanti IJP Giurgiu anunta ca la data de 6 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Giurgiu, la persoane banuite de trafic de droguri de risc.Din cercetari a reiesit ca, persoanele banuite ar fi detinut droguri de risc, in vederea vanzarii.In urma ... citeste toata stirea