TRAGEDIE: UN BARBAT A ARS DE VIU LA GOLEASCA. MAMA SA ARE ARSURI PE MAI MULT DE JUMATATE DIN CORP

Un incendiu violent izbucnit sambata seara la Goleasca s-a soldat cu moartea unui barbat de 42 de ani si ranirea grava a mamei acestuia:"Un barbat, in varsta de 42 de ani, si-a pierdut viata, iar mama acestuia a suferit arsuri in urma unui incendiu ce a avut loc, in aceasta seara, in localitatea Goleasca.Pompierii au gasit-o pe femeia, in varsta de 63 de ani, in curtea casei, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafata corpului.Aceasta a fost preluata de paramedici si transportata, de urgenta, ... citeste toata stirea