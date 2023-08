Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, la intersectia dintre DN6 - DN5B - DN61 (Ghimpati). In eveniment au fost implicate un autoturism, in care se aflau doi adulti si trei copii si un autotren, incarcat cu cereale.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Statiei Mihailesti si Garzii de Interventie Roata de Jos, cu o autospeciala ... citeste toata stirea