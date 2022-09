TREI VICTIME IN URMA UNUI NOU ACCIDENT PE DN 5

Un barbat si doua femei au fost transportati joi seara la spital in urma producerii unui accident intre doua autoturisme pe DN 5, Giurgiu-Bucuresti, in dreptul localitatii Plopsoru."ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina pe DN 5, Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Plopsoru, in urma producerii unui accident rutier.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ.Echipele de ... citeste toata stirea