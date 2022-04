Un giurgiuvean a fost retinut pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violente si distrugere

Ladata de 1 aprilie, ora 06:06, politistii Sectiei nr.6 Mihailesti au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre o femeie, de 31 de ani, din satul Neajlov, judetul Giurgiu, despre faptul ca in seara zilei de 31 martie a.c., ora 20:00, a fost luata cu forta de catre fostul concubin, agresata fizic, fiind adusa la domiciliu in dimineata zilei de 1 aprilie a.c.In baza sesizarii, politistii Sectiei nr.6 Mihailesti s-au deplasat la fata locului si au constatat ca cele sesizate se confirma, in sensul ... citeste toata stirea