Doi barbati, in varsta de 55 si 58 de ani, au ajuns la spital, in aceasta noapte, in urma unui accident feroviar ce s-a produs intre localitatile Toporu si Chiriacu. Evenimentul a avut loc la aproximativ un km de Gara Toporu, intre doua locomotive - anunta, miercuri, pompierii de la ISU.Acestia precizeaza ca la caz s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Giurgiu si ISU Teleorman, cu doua autospeciale de stingere, o descarcerare, doua ambulante SMURD si doua ambulante ale Serviciului Judetean de ... citeste toata stirea