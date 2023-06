Un biciclist in varsta de 64 de ani, din localitatea Stejaru, a decedat, vineri seara, dupa ce a fost acrosat de o motocicleta condusa de un barbat fara permis.Potrivit IPJ Giurgiu, accidentul s-a produs pe DJ 411, intre localitatile Singureni si Cranguri."Din primele cercetari a reiesit faptul ca un tanar de 22 de ani, din localitatea Cranguri, in timp ce conducea o motocicleta ar fi acrosat un biciclist, de 64 de ani, din localitatea Stejaru, judetul Giurgiu. In urma producerii ... citeste toata stirea