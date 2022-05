UN NOU TRANSPORT ILEGAL DE DESEURI, OPRIT IN VAMA GIURGIU

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un ansamblu rutier, condus de un cetatean roman in varsta de 42 de ani, cantitatea de 14,4 tone de deseuri metalice, care erau destinate unei societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.La data de 09.05.2022, in jurul orei 22.25, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui ansamblu rutier, ... citeste toata stirea