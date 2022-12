UN PRIMAR DIN JUDEEs FACE PUBLIC BILANEsUL PRIMILOR DOI ANI DE MANDAT

Este vorba despre primarul comunei Oinacu, Fabian Esirca; acesta publica, pe pagina sa de facebook, bilantul primilor doi ani de mandat, adresandu-se concetatenilor sai, iar lista este lunga si "bogata":"Dragii mei,Iata, s-au implinit doi ani de cand m-ati investit cu increderea dumneavoastra in functia de primar al comunei Oinacu. Cu aceasta ocazie, va prezint proiectele care s-au realizat in acesti doi ani, dar si o parte a proiectelor care urmeaza sa se realizeze. In afara proiectelor deja ... citeste toata stirea