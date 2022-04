Un scriitor giurgiuvean va propune: "Tipatul inalt al gastelor salbatice"

Timpul este unflamand devorator de vieti si generatii. Astfel ca multe evenimente, mai mult sau mai putin notabile, care s-au petrecut pe o anume intindere de timp si spatiu, se pierd in fumul, din ce in ce mai dens, al trecerii si uitarii.Se poate intampla, totusi, ca, dintre cei ce au fiintat in cuprinsul acelei mici istorii pamantesti, zavorata in uitare, un anume "graitor" sa se incumete a reinvia intamplarile cu pricina, evocandu-le in cuprinsul unei scrieri, asemenea celei de fata. ... citeste toata stirea