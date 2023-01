"WILD, WILD WEST" IN CENTRUL ORASULUI...

Un barbat in varsta de 33 de ani este cercetat penal dupa ce ar fi tras mai multe focuri de arma in centrului municipiului Giurgiu, chiar si in prezenta politistilor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)."In noaptea de marti spre miercuri, Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca mai multe persoane arunca cu petarde.In temeiul sesizarii, la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica pentru ... citeste toata stirea