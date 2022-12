"X SI O" - PREMIERA GIURGIUVEANA LA TEATRUL "TUDOR VIANU"

Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu va prezinta in premiera spectacolul X si 0 de Gelu Brebenel in regia lui Cristi Avram. Premiera va avea loc Duminica, 18 Decembrie de la ora 18:30.Se intampla uneori ca, intr-un moment, intreg trecutul sa dispara, sa ramana suspendat departe de noi si cu neputinta de recuperat. "Noua lume" in care EL se refugiaza fara voia sa, rupt de familie si de propria persoana, este gasita dupa indelungi cautari de EA, sotia care a sperat intotdeauna ca totul va fi ca inainte. ... citeste toata stirea