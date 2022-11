ZECE MIGRANEsI SIRIENI, INTORSI DIN DRUM LA VAMA GIURGIU (VIDEO)

Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit zece cetateni straini, care incercau sa intre ilegal in Romania ascunsi, in locasuri special amenajate, intr-un microbuz care transporta geamuri termopan din Bulgaria in Romania.In data de 13.11.2022, in jurul orei 01.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean bulgar, in varsta de 35 de ani, care conducea un microbuz. Soferul transporta, ... citeste toata stirea