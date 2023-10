Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti va fi sarbatorita la DAJ Giurgiu, sub sloganul: "ALIMENTE SANATOASE PENTRU O STARE DE SPIRIT BOGATA - Suntem ceea ce mancam".Sarbatoarea Zilei Nationale a produselor agroalimentare romanesti si, respectiv, giurgiuvene, reprezinta un bun prilej de a oferi consumatorilor produse agroalimentare autohtone si de calitate.Sloganul actiunilor desfasurate la nivelul DAJ Giurgiu in acest an este unul motivant: "ALIMENTE SANATOASE PENTRU O STARE DE ... citeste toata stirea