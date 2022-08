Un incendiu la o biserică a ucis cel puțin 35 de oameni și a rănit alți 45. Cauza care a dus la nenorocirea din Egipt FOTO VIDEO

Un incendiu într-o biserică din orașul Giza, Egipt, a ucis cel puțin 35 de persoane și a lăsat alte 45 de răniți, potrivit rapoartelor, anunță independent.co.uk.

Mai multe ambulanțe au ajuns de urgență la fața locului, în timp ce pompierii se luptau pentru a stinge flăcările.

Presa locală susține că multe dintre victime sunt considerate a fi copii, deoarece în interiorul bisericii există o creșă.

Ministerul egiptean al Sănătății a declarat că încă se numără răniții și cei decedați în incendiul fatal care a avut loc în biserica Abu Sifin.

Se bănuiește că un scurtcircuit ar fi cauza incendiului, arată news.ro.

#BREAKING : 45 dead, dozens injured in Abu Sefein Church fire in #Giza , Egypt. ‐ AFP pic.twitter.com/NdL7BpC6nw

Președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi a declarat că urmărește îndeaproape evoluția incidentului de la Giza, al doilea oraș ca mărime din țară.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt.

My thoughts and prayers are with the victims today. 🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/743y4mRfL4