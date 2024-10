Ce a declarat antrenorul lui Glasgow Rangers după eliminarea lui Ianis Hagi: "Am avut dubii mari"

Echipa scoţiană Glasgow Rangers a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia St Johnstone, în etapa a şaptea din Premiership. Ianis Hagi a oferit un assist şi a fost eliminat în minutul 81.

Vaclav Cerny a marcat primul gol al lui Rangers, în minutul 34, iar la pauză managerul gazdelor, Philippe Clement, l-a introdus pe teren şi pe Ianis Hagi. Românul i-a pasat decisiv la golul de 2-0 lui Cerny, iar în minutul 81 a primit un cartonaş roşu, în urma analizei VAR.

La ieșirea de pe teren, Hagi a fost luat în brațe de antrenorul Philippe Clement. Acesta a declarat la conferința de presă că totuși eliminarea este una corectă.

"Am avut senzația că n-a fost multă intensitate și am avut dubii mari legate de eliminare, dar după ce am văzut imaginile, e roșu clar. Intrarea n-a avut intensitate, e mai degrabă una întârziată, din partea unui jucător obosit la acel moment.

E doar un fault făcut de un jucător de profil ofensiv. Ianis n-a avut nicio intenție să intre așa. A avut ghinion, dar e un roșu clar, așa că n-am ce să zic despre asta.

Nu pot să fiu dezamăgit de el, pentru că e în procesul de creștere. Dar nu cred că va fi o suspendare mare, pentru că se vede că n-a avut multă intensitate și a fost mai degrabă ceva cu ghinion", a declarat Clement, conform Irish News.

