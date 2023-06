Doliu la Hollywood. O actriță premiată cu două Oscaruri a murit

Glenda Jackson, actriţă premiată de două ori cu Oscar, care ulterior a fost politician socialist în parlamentul britanic timp de 23 de ani, a murit la 87 de ani după o scurtă perioadă de suferinţă cauzată de boală, a anunţat joi agentul ei, relatează Reuters.

Glenda Jackson, născută în nord-vestul Angliei într-o familie modestă - tatăl ei era zidar şi mama femeie de serviciu, iar ea era una dintre cele patru fiice ale lor - nu şi-a uitat niciodată rădăcinile, chiar dacă şi-a făcut un nume ca una dintre cele mai mari actriţe ale generaţiei sale.

A jucat roluri în teatru, la televiziune şi în filme înainte de a renunţa pentru a se dedica politicii, declarând că "viaţa unui actor nu este interesantă".

A câştigat primul său Oscar în 1971, ca actriţă în rol principal, pentru rolul unei artiste încăpăţânate în filmul regizorului Ken Russell care a ecranizat romanul "Femei îndrăgostite" de D.H. Lawrence.

Cel de-al doilea Oscar a venit trei ani mai târziu pentru "A Touch of Class" (O notă de distincţie), o comedie romantică regizată de Melvin Frank, în care Jackson a interpretat rolul unei creatoare de modă hărţuită, prinsă într-o relaţie amoroasă catastrofală cu un om de afaceri american din Londra.

De asemenea, Glenda Jackson a câştigat două premii Emmy pentru interpretarea Reginei Elizabeth I a Angliei în serialul de televiziune "Elizabeth R", realizat de BBC în 1971.

Crescută în Birkenhead, Cheshire, Glenda Jackson a renunţat la şcoală la vârsta de 15 ani şi şi-a găsit de lucru într-un magazin înainte de a obţine un loc la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra.

Ads

Marea ei şansă a venit în 1964, când regizorul avangardist Peter Brook a ales-o pentru a o interpreta pe Charlotte Corday în producţia sa de teatru "Marat/Sade", a cărei acţiune are loc într-un azil de nebuni. Când şi-a interpretat rolul pe Broadway, criticii americani au votat-o drept cea mai promiţătoare debutantă a sezonului 1965-66.

Şi-a consolidat apoi reputaţia jucând rolul Ofeliei în "Hamlet" de William Shakespeare şi pe cel al Maşei în "Trei surori" de Anton Cehov.

Performanţele ei au început să atragă atenţia regizorilor de film. Pe lângă "Women in Love" şi "A Touch of Class", alte roluri notabile în filme au fost în "Sunday Bloody Sunday", de John Schlesinger, cu Peter Finch. De asemenea, a interpretat-o pentru a doua oară pe Regina Elizabeth în "Mary, Queen of Scots", alături de Vanessa Redgrave în rolul principal.

INTRĂ ÎN POLITICĂ, ÎNFURIATĂ DE MARGARET THATCHER

Ads

După mai bine de trei decenii pe scenă şi în filme, Glenda Jackson a renunţat la actorie şi şi-a adus în politică stilul său direct şi fără menajamente. Era înfuriată de daunele pe care credea că le-a provocat clasei muncitoare Margaret Thatcher, prim-ministru conservator al Marii Britanii între 1979 până în 1990. În 1992, la vârsta de 55 de ani, Glenda Jackson a câştigat un loc în parlament, reprezentând Partidul Laburist de centru-stânga într-o circumscripţie din nordul Londrei.

"Trebuie să lucrăm pentru cei săraci, pentru cei fără adăpost, pentru şomeri, pentru cei fragili, pentru cei bolnavi", le-a spus ea susţinătorilor.

În parlament, Jackson a fost vehementă în condamnarea Partidului Conservator, pe care l-a acuzat că a insuflat în Marea Britanie o "teribilă, teribilă stare de rău moral".

Când laburiştii au câştigat puterea în mai 1997, iar Jackson şi-a păstrat locul, premierul Tony Blair a numit-o ministru junior responsabil cu transporturile din Londra. Ea a ocupat această funcţie timp de doi ani, înainte de a demisiona pentru a încerca, fără succes, să fie desemnată candidat al Partidului Laburist pentru funcţia de primar al Londrei.

Ads

Deşi a rămas în parlament, fiind realeasă în 2001, 2005 şi 2010 şi luptând pentru egalitate, a devenit din ce în ce mai puţin confortabilă cu abordarea mai centristă a lui Tony Blair şi a decis în 2011 să nu mai participe la următoarele alegeri. "Voi avea aproape 80 de ani şi până atunci va fi timpul ca altcineva să aibă o şansă", a spus ea.

REVINE LA ACTORIE ŞI LA PREMII ÎN ULTIMII ANI AI VIEŢII

A revenit la actorie în 2015, iar în anul următor a fost aclamată de critici pentru că l-a interpretat pe scenă pe Regele Lear.

În 2018, a interpretat-o pe A, personajul în vârstă de 92 de ani din piesa "Three Tall Women" (Trei femei înalte) de Edward Albee, pe Broadway, o interpretare care i-a adus un prestigios premiu Tony.

În 2019, a interpretat rolul unei bunici care se luptă cu demenţa în serialul de televiziune "Elizabeth Is Missing" şi a fost recompensată cu un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriţă.

Glenda Jackson a fost căsătorită între 1958 şi 1976 cu regizorul de teatru Roy Hodges. Împreună au avut un fiu, Daniel Hodges, care s-a născut în 1969.

Ads