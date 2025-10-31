3 alimente populare la cină care îți cresc glicemia mai mult decât tortul de ciocolată. Avertismentul unui endocrinolog

Există trei feluri de mâncare bogate în amidon care prezintă un risc mai mare pentru sănătatea ta decât o felie obișnuită de tort de ciocolată.

Pentru a regla nivelul zahărului din sânge, primul instinct este acela de a elimina toate dulciurile care par să contribuie în mod semnificativ la creșterea acestuia. Un exemplu evident este tortul de ciocolată.

Prăjiturile sunt oricum preparate cu ingrediente care cresc în mod evident nivelul de glucoză, precum făina rafinată, zahărul și untul. Și, ca să completeze totul, umpluturile sau glazurile cu aromă de ciocolată fac ca nivelul zahărului din sânge să crească vertiginos. Repercusiunile sunt evidente și, la fel, trebuie să fii prudent și să ai grijă să controlezi strict porțiile, ori de câte ori mănânci.

Dar, uneori, factorii ascunși care afectează glicemia ”se ascund la vedere”, chiar în alimentele de bază pe care le consumați zilnic și care constituie fundamentul cinei dumneavoastră. Dr. Alessia Roehnelt, endocrinolog din New Jersey, a prezentat trei alimente populare consumate la cină care cresc glicemia mai repede decât tortul de ciocolată și cu ce le puteți înlocui pentru o cină mai sănătoasă.

„Echilibrul glicemiei nu înseamnă doar să renunți la dulciuri, ci să echilibrezi aportul de amidon la fiecare masă”, a reamintit dr. Alessia Roehnelt.

Ea a folosit indicele glicemic pentru a explica modul în care fiecare aliment afectează nivelul glicemiei. Pentru cei care nu știu, indicele glicemic este o scară care evaluează cât de repede un aliment crește glicemia după consum. Scara este de la 0 la 100.

Veți fi surprins să aflați că o felie de tort de ciocolată nu provoacă o creștere bruscă a glicemiei. Potrivit endocrinologului, aceasta se situează în jurul valorii de 55 pe scară, ceea ce o plasează în intervalul scăzut.

Însă celelalte feluri principale ale cinei cresc rapid glicemia, cu valori peste 70 pe scară, toate fiind în categoria IG ridicat.

Înainte de a analiza opțiunile enumerate de dr. Alessia Roehnelt, este important să menționăm că majoritatea meniurilor pentru cină conțin carbohidrați amidonoși ca bază. Pe deasupra, puteți adăuga legume sau proteine, dar dacă nu remediați această capcană ascunsă, nivelul zahărului din sânge va continua să fie în pericol.

1. Orez alb instant

În mod tradițional, prepararea orezului implică clătirea și fierberea acestuia, astfel încât să treacă de la o textură granulată la una pufoasă și comestibilă. Orezul instant elimină toate aceste dificultăți și vă oferă orez gata preparat. Trebuie doar să îl încălziți. Dar acest orez preprocesat crește mai repede nivelul zahărului din sânge.

Dr. Roehnelt a explicat: „Acest tip de orez a fost pre-gătit și uscat, ceea ce descompune structura amidonului. Din păcate, organismul îl absoarbe la fel de repede ca glucoza.” Ea l-a plasat în intervalul 85-90 pe indexul glicemic.

Chiar și în caz contrar, orezul alb obișnuit este foarte greu și duce la o creștere rapidă a glicemiei. Endocrinologul a sugerat să faceți schimbări mai inteligente, care adaugă nutrienți mai buni în farfuria dvs. „Încercați în schimb ceva precum orezul jasmine, care are un amidon mai rezistent, sau ceva precum quinoa, care adaugă puțină proteină”, a spus ea.

2. Piure de cartofi

Piureul de cartofi cu garnitură de legume prăjite sau la grătar este un fel de mâncare obișnuit la cină. Pare o dietă echilibrată, totul este în regulă. Dar iată ce vă scapă: piureul de cartofi vă va crește în mod anormal glicemia. Endocrinologul i-a acordat un scor de 80-90 pe scala indicelui glicemic.

„Gătirea și zdrobirea cartofilor mărește suprafața expusă și facilitează gelatinizarea amidonului, ceea ce accelerează digestia”, a explicat dr. Roehnelt motivul pentru care acest lucru poate fi riscant.

Ce puteți consuma în schimb? Ea a sugerat cartofii copți. Dar care este trucul? Nu curățați complet coaja și lăsați-i așa. Ea a adăugat: „În timpul preparării, se formează amidon rezistent, însă mult mai rar decât zaharurile, care apar mult mai repede.”

3. Pâinea albă

Cei care caută o opțiune aparent ușoară pentru cină aleg adesea un sandviș. Dar, chiar dacă îl umpleți cu cele mai sănătoase ingrediente, de la legume verzi la proteine slabe, cum ar fi bucăți de pui la grătar, valoarea totală a sandvișului dvs. se bazează pe baza sa, pâinea pe care este construit. Pâinea albă crește glicemia cu până la 70-75, potrivit medicului. „Acest tip de făină rafinată se descompune foarte repede în glucoză”, a spus dr. Roehnelt.

În schimb, ea a recomandat opțiuni mai bune pentru bază, cum ar fi pâinea cu maia sau pâinea din cereale germinate, deoarece ambele conțin fibre și au un indice glicemic scăzut, scrie hindustantimes.com.

