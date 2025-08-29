Incendiu violent la Glina. Există riscul ca flăcările să se extindă la locuințe. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 16:54
473 citiri
Incendiu FOTO Facebook/ISUBIF

Un incendiu de anvelope, deşeuri şi vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, 29 august, în localitatea Glina, situată în apropiere de Bucureşti. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, există riscul ca flăcările să se extindă la locuinţe. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert către populaţia aflată în zonă.

Pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov intervin, vineri după-amiază, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, anvelope şi alte deşeuri, în localitatea Glina.

Primele date de la faţa locului arată că „incendiul se manifestă pe suprafeţe întinse de vegetaţie uscată” şi există risc de propagare la locuinţe.

La ora 16:20, autorităţile au emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea şi avertizarea populaţiei aflate pe raza localităţii Glina.

Iniţial, la faţa locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, însă având în vedere amploarea incendiului, numărul acestora a fost suplimentat, până la 18. La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pompierilor este în desfăşurare.

#Glina, #incendiu Glina gunoi, #Mesaj ro alert , #incendiu
