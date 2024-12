Cu cât se vând decorațiunile de Crăciun de pe vremea bunicilor. Unii fac chiar licitație cu obiectele prețioase

Globurile vechi pentru brad sunt la mare căutare de cei nostalgici. Pe unele grupuri de Facebook se negociază temeinic prețul lor.

Decorațiunile vechi au ajuns din nou în atenția românilor. Pe Facebook, pe un grup denumit „Decorațiuni pentru pomul de iarnă din anii '60-'80”, globurile vechi sunt vândute ca pâinea caldă, scrie Adevărul. Cele care sunt mai speciale au prețuri uriașe.

Spre exemplu, globurile din sticlă se vând cu 200 lei, fiind inclus și transportul.

„Ornamente vechi pentru pomul de iarna din hârtie. Preț 130 lei plus transport”, „Cutie cu globulețe vechi, are lipsă capacul. Preț 120 lei plus transport” sau „Două instalații la preț de una, tip lumânări. 100 de lei pentru ambele. Primul venit, primul servit”, sunt doar câteva dintre anunțurile postate.

